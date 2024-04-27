Emekli öğretim üyesinden 4 gündür haber alınamıyor!

Mersin'de Yıldız Dağı’na tırmanan ve iniş yolunda kaybolan 80 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar’ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 4. güne girildi.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:08
Emekli öğretim üyesinden 4 gündür haber alınamıyor!
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Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki Mustafa Taşpınar, 4 gün önce Konya’dan tırmanış için arkadaşlarıyla Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi sınırlarındaki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı’na geldi.

Arkadaşlarının mola verdiği noktada başka bir dağcı grubuyla karşılaşan Taşpınar, tırmanışını gerçekleştirdi. Dönen dağcı grup içinde Taşpınar’ı göremeyen arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Taşpınar’ın bulunması için ilk günden itibaren jandarma, AFAD, dağcı ekibi ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.

Gece sonlanan arama çalışmasının ise bugün sabah yine tüm ekiplerin katılımı ile tekrar başlatıldığı bildirildi.

Selçuk Üniversitesi emekli öğretim üyesi Taşpınar’ı arama çalışmaları gün boyu sürecek.


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