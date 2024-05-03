4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Dört aylık enflasyon farkı mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Binlerce çalışan memur ve emekli ise mart enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat mart ve nisan aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:42
4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
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Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zammında etkisi olan enflasyon farkı için araştırmalar hız kazandı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız 4 aylık enflasyon farkını merak ediyor.

Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının dördüncü enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece nisan ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 18,70 olarak belirlendi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.

Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda.

Net rakam mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.


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