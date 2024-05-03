Son Dakika... ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:15

Güncelleme: 03.05.2024 - 09:32

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 5.02 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124.35 olarak gerçekleşti.

ENAG mart ayı enflasyonununu 5,68 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre mart ayıda E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 124,63 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0,00 ile "Sağlık" en fazla yükseliş ise yüzde 11,21 ile "Giyim ve Ayakkabı" kaleminde gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları:

Kaynak : Grafikte gösterilen TÜİK Tamamlayıcı Kalemler, E-TÜFE hesaplama dışı olan kalemin yaklaşık yüzde 18’lik ağırlığını temsil etmektedir.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERiSi 58 AYA ÇIKTI

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında aylık olarak yüzde 4.89 yıllık enflasyon 78,81 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 58 aya yükseldi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.