Son Dakika... ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 5.02 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124.35 olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:15
Son Dakika... ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
Abone Ol google-news

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 5.02 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124.35 olarak gerçekleşti.

ENAG mart ayı enflasyonununu 5,68 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre mart ayıda E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 124,63 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0,00 ile "Sağlık" en fazla yükseliş ise yüzde 11,21 ile "Giyim ve Ayakkabı" kaleminde gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları:

 

Kaynak : Grafikte gösterilen TÜİK Tamamlayıcı Kalemler, E-TÜFE hesaplama dışı olan kalemin yaklaşık yüzde 18’lik ağırlığını temsil etmektedir.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERiSi 58 AYA ÇIKTI

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında aylık olarak yüzde 4.89 yıllık enflasyon 78,81 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 58 aya yükseldi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.


enflasyon haberleri ENAG haberleri nisan haberleri tüik haberleri İTO haberleri

İlgili Haberler

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu anlattı: Enflasyonu düşürme hayali başka bahara

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu anlattı: Enflasyonu düşürme hayali başka bahara
Ekonomide gözler enflasyon verisinde: İşte piyasanın beklentileri...

Ekonomide gözler enflasyon verisinde: İşte piyasanın beklentileri...
Büyüme, enflasyon, faiz ve işsizlik... OECD'den Türkiye tahminleri

Büyüme, enflasyon, faiz ve işsizlik... OECD'den Türkiye tahminleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 2 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 2 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Avrupa’nın en yoksul ülkeleri

Avrupa’nın en yoksul ülkeleri
Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı

Melih Gökçek hedefi yine tutturamadı: Paylaştığı fotoğraf 'kendi dönemine' ait çıktı
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
Erdoğan, 'Seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım' diyen Dr. Mehmet Öz ile görüştü

Erdoğan, 'Seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım' diyen Dr. Mehmet Öz ile görüştü
15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Ticaret Bakanlığı: İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu

Ticaret Bakanlığı: İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı: Sosyal medya yıkıldı

Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı: Sosyal medya yıkıldı