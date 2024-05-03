TÜİK açıkladı: Nisan ayı üretici enflasyonu belli oldu

TÜİK verilerine göre, nisan ayında üretici fiyatları yıllık yüzde 55,66, aylık yüzde 3,60 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:25
TÜİK açıkladı: Nisan ayı üretici enflasyonu belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE yıllık yüzde 55,66, aylık yüzde 3,60 arttı.

2024 yılı Nisan ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 3,60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 artış gösterdi.

Üretici fiyatları mart ayında yıllık yüzde 51,47, aylık yüzde 3,29 artış göstermişti.

EN YÜKSEK ARTIŞ MADENCİLİKTE

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 74,68 artış, imalatta yüzde 60,03 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,79 artış ve su temininde yüzde 66,71 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,51 artış, imalatta yüzde 3,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,30 artış ve su temininde yüzde 1,93 artış olarak gerçekleşti.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 54,88 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,35 artış, enerjide yüzde 29,84 artış ve sermaye mallarında yüzde 66,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,63 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,77 artış, enerjide yüzde 5,08 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış olarak gerçekleşti.


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