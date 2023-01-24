4. çeyrek bilanço tarihleri belli olan şirketler açıklandı
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin dördüncü çeyrek bilanço tarihleri için geri sayım başladı. Yatırımcılar açısından önemli veri kaynağı olan 2022 yılının dördüncü çeyrek bilançoları ocak ayının son haftası açıklanmaya başlayacak. Tüm bilançoların ise mart ayının ikinci haftasına kadar açıklanması bekleniyor.
Borsa İstanbul'da üçüncü çeyreğe ilişkin finansal tablolar yarından itibaren Arçelik ile başlayacak.
Bu dönemde de ikinci çeyrek bilançolarında olduğu gibi güçlü kâr rakamları ve büyüme performansları beklenirken piyasa uzmanları kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen ve enflasyonist baskıda hane halkı harcama kalemleri yüksek şirketleri ön plana çıkarıyor.
12 AYLIK BİLANÇO TARİHLERİ KESİNLEŞEN ŞİRKETLER
Not: Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça listeyi güncelleyeceğiz.
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