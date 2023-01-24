4. çeyrek bilanço tarihleri belli olan şirketler açıklandı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 12:02

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 12:02

Borsa İstanbul'da üçüncü çeyreğe ilişkin finansal tablolar yarından itibaren Arçelik ile başlayacak.

Bu dönemde de ikinci çeyrek bilançolarında olduğu gibi güçlü kâr rakamları ve büyüme performansları beklenirken piyasa uzmanları kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen ve enflasyonist baskıda hane halkı harcama kalemleri yüksek şirketleri ön plana çıkarıyor.

12 AYLIK BİLANÇO TARİHLERİ KESİNLEŞEN ŞİRKETLER

Not: Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça listeyi güncelleyeceğiz.



