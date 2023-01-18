BofA: Yatırımcılar ABD hisselerinde ağırlık azalttı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:00

Bank of America’nın fon yöneticileri anketine göre, yatırımcılar dördüncü çeyreğe oranla çok daha az düşüş beklentisi içinde olsalar da hisse senetleri tarafına hala daha az ağırlık vermek eğilimindeler.

Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler, nakit ağırlığının 2020 Haziran’dan bu yana en büyük düşüşü göstererek yüzde 5,9’dan yüzde 5,3’e gerilediğine dikkat çekti.

Bununla birlikte yatırımcıların yüzde 33'ünün hisse senetlerine daha az, tahvil ve nakde ise daha fazla ağırlık verdiğini belirten banka bu durumun yılın ilk çeyreğinde riskli varlıkların destek görebileceğine işaret ettiğini kaydetti.

Ankete göre Ocak ayı, 2021 Haziran'dan bu yana gelişmekte olan ülkelere en büyük dönüşe işaret ederken Euro Bölgesi hisse senetlerinde de 2022 Şubat ayından beri ilk kez diğer varlıklara göre kıyasla ağırlık artırıldı.

ABD hisse senetlerine yatırım ise 2005’ten bu yana en düşük ağırlığa geriledi.

Banka kamu hizmetlerine, teknoloji dışı sektörlere, endüstrilere ve sağlık hizmetlerine dönüş öngörürken Çin’in yeniden açılmasıyla durgunluk endişesinin azaldığını ve resesyon beklentilerinin 6 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 51’e gerilediğini belirtti.

BofA’nın anketine göre yatırımcılar Fed’in faiz politikasını 2020 Mart’ından beri ilk kez “fazla kısıtlayıcı” görüyor ve faiz oranlarınn 2023’ün ikinci çeyreğinde yüzde 5 civarında zirve yapmasını bekliyor.

Banka stratejistleri olağan dışı riskleri, enflasyonun yüksek kalması, derin küresel durgunluk ve ABD dolarının yoğun şekilde açığa alınması olarak sıraladı.