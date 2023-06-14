Otomotiv sanayisi üretim ve ihracat verileri açıklandı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 07:55

Güncelleme: 14.06.2023 - 07:55

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-mayıs dönemine ait u¨retim ve ihracat verilerini ac¸ıkladı. Yılın ilk 5 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı ve 616 bin 342 adede ulaştı.

Otomobil üretimi ise ise yüzde 30 artarak 386 bin 427 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 642 bin 82 adede yükseldi. Yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında arttı. Ağır ticari araç grubunda bu dönemde üretim yüzde 28 artarken hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 3 seyiyesinde yükseldi.

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı da bu dönemde yüzde 75 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 75, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 48 ve traktörde yüzde 81 seviyesinde oldu.

Yılın ilk beş aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 arttı ve 415 bin 276 adet oldu. Otomobil ihracatı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında düştü.

Traktör ihracatı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. Toplam 8 bin 590 adetlik ihracat yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini 2023’ün ilk beş aylık döneminde yüzde 14 ile korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk beş aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artma başarısı gösterdi ve 14,6 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 18 artarak 13,6 milyar Euro değer elde etti. Dolar bazında ana sanayi ihracatı bu dönemde, yüzde 18 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 14 oranında arttı.

2023’ün ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 466 bin 379 adet düzeyine çıktı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 59 oranında artış gösterdi ve 340 bin 37 adet oldu.

Ticari araç pazarında ise yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 65, ağır ticari araç pazarında yüzde 56, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 66 büyüme sağlandığı görüldü. 2023 yılı ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 34, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 54 oldu.