Erol Şahin: 'Vergi gelirinin yüzde 10’u otomotivdeki ÖTV’den'

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin sosyal medya hesabından, ilk beş aydaki vergi gelirlerinin yüzde 10’unun otomotivden alınan Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) oluştuğuna dikkat çekti. Öte yandan Şahin, vergilerin daha da artacağı uyarısını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:59
Erol Şahin: 'Vergi gelirinin yüzde 10’u otomotivdeki ÖTV’den'
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Türkiye’de otomobil fiyatları, artan vergi ve rekor kıran döviz kurları nedeniyle aralıksız yükselişini sürdürüyor.

Uzmanlar, ÖTV gibi vergilerin iç pazarın büyümesi önünde engel teşkil ettiğini belirtiyor. 

Erol Şahin, Twitter hesabından, ilk beş aydaki vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 10’unun otomotivden alınan ÖTV’den oluştuğunu söyledi.

Şahin, otomotiv pazarının yüzde 61 büyümesine karşın ÖTV gelirinin yüzde 177 arttığını belirtterek, ”Yıl sonu hedefi olan 203 milyarın yüzde 61’i tutmuş durumda. Unutmayın bundan sonrası hem hedef hem de vergi artacaktır” ifadelerini kullandı.

 


Erol Şahin EBS Danışmanlık ÖTV MTV

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