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4 Temmuz akaryakıta indirim mi geldi? Güncel mazot, benzin fiyatları ne?

4 Temmuz akaryakıta indirim mi geldi? Güncel mazot, benzin fiyatları ne?

4.07.2026 11:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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4 Temmuz akaryakıta indirim mi geldi? Güncel mazot, benzin fiyatları ne?

Milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı her gün değişen brent petrol varil fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, 4 Temmuz akaryakıta indirim mi geldi? Güncel mazot, benzin fiyatları ne?
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Küresel piyasalarda dalgalanan brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki anlık değişimler, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, 4 Temmuz akaryakıta indirim mi geldi? Güncel mazot, benzin fiyatları ne?

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AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELDİ?

3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde ise LPG'ye 0.92 TL indirim yapıldı. Motorin ve benzin grubunda herhangi indirim veya zam beklentisi yok.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL TABLO

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 62,77 TL
  • Motorin: 64,61 TL
  • LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 62,59 TL
  • Motorin: 64,43 TL
  • LPG: 30,59 TL

Ankara

  • Benzin: 63,72 TL
  • Motorin: 65,68 TL
  • LPG: 31,19 TL

İzmir

  • Benzin: 63,98 TL
  • Motorin: 65,96 TL
  • LPG: 30,99 TL
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