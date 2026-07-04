Küresel piyasalarda dalgalanan brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki anlık değişimler, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, 4 Temmuz akaryakıta indirim mi geldi? Güncel mazot, benzin fiyatları ne?

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELDİ?

3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde ise LPG'ye 0.92 TL indirim yapıldı. Motorin ve benzin grubunda herhangi indirim veya zam beklentisi yok.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL TABLO

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,77 TL

Motorin: 64,61 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,59 TL

Motorin: 64,43 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 63,72 TL

Motorin: 65,68 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir