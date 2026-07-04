Küresel piyasalarda dalgalanan brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki anlık değişimler, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, 4 Temmuz akaryakıta indirim mi geldi? Güncel mazot, benzin fiyatları ne?
AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELDİ?
3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde ise LPG'ye 0.92 TL indirim yapıldı. Motorin ve benzin grubunda herhangi indirim veya zam beklentisi yok.
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL TABLO
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 62,77 TL
- Motorin: 64,61 TL
- LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 62,59 TL
- Motorin: 64,43 TL
- LPG: 30,59 TL
Ankara
- Benzin: 63,72 TL
- Motorin: 65,68 TL
- LPG: 31,19 TL
İzmir
- Benzin: 63,98 TL
- Motorin: 65,96 TL
- LPG: 30,99 TL