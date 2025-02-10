40 yıllık tekstil devi için karar verildi: Konkordato talep etmişti...

Konkordato talep eden Türkiye'nin en ünlü tekstil firmalarından Sateks'le ilgili mahkeme kararını verdi.

40 yıllık tekstil devi için karar verildi: Konkordato talep etmişti...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:03

İplik boyama alanında faaliyet gösteren, 1984 yılında kurulan Türkiye'nin 40 yıllık tekstil devi Sateks hakkında yürütülen konkordato süreci sona erdi.

2024 yılında konkordato başvurusu yapan ve 3 aylık geçici mühlet süresinin 2 ay daha uzatılmasına karar verilen şirketle ilgili nihai karar verildi. 

MAHKEME 'GEREK YOK' DEDİ

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sateks ile ilgili konkordato sürecini sonlandırdı.

Konkordato talebi reddedilen şirketin "borca batık olmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına" hükmedildi. 

Karar metninde, "Davalıya verilen kesin mühletin sonuçlarının kendiliğinden sona erdiğinin ve mahkememizce alınan tedbirlerin kaldırıldığının açıklanmasına, konkordato komiseri Atilla Aksu’nun görevinin sonlandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #konkordato #tekstil

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