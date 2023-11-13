44 ilde KDV'den muaf arsa satışı yapılacak: İşte o iller...

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:32

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:32

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkardı.

Aralarında İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin’in de yer aldığı illerde, farklı metrekarelerdeki iş ve konut alanları için uygun arsalar, 21-23 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan açık artırmayla satılacak. Arsalar, KDV’den muaf olarak satılacak.

Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda, tutarın yüzde 25’i peşin olacak, kalanı ise 24 ay vade yapılacak. Peşin ödeme ile arsa satın almak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Söz konusu arsalara internet üzerinden de teklif verilebilecek.