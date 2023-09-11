Ali Babacan: Temel ihtiyaçlarda KDV’nin yüzde 20’ye çıkacağıyla ilgili dedikodular duyuyoruz
Gıda, giyim, eğitim ve sağlık gibi bazı temel ihtiyaçlarda KDV’nin artırılacağı şeklinde iddialar duydukları söyleyen Ali Babacan, iktidara "Bu çok vahim bir hata olur" uyarısı yaptı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YouTube kanalında yayınlanan Bi’ Kahve programının son bölümünden kısa bir bölümü sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gıda, giyim, eğitim ve sağlık gibi bazı temel ihtiyaçlarda KDV’nin artırılacağı yönünde "dedikodu"lar olduğuna işaret eden Babacan, “Bu sektörlerde KDV’yi artırdığınızda kayıt dışı artar, vergi tahsilatı düşer. dedi.
Babacan’ın paylaşımı şöyle:
“Gıda, giyim, eğitim ve sağlık gibi bazı temel ihtiyaçlarda KDV’nin %10’dan %20'ye çıkacağıyla ilgili dedikodular duyuyoruz. Bu çok vahim bir hata olur. Bu sektörlerde KDV’yi artırdığınızda kayıt dışı artar, vergi tahsilatı düşer. Vatandaşlara da esnafa da zulmetmiş olursunuz.”
Gıda, giyim, eğitim ve sağlık gibi bazı temel ihtiyaçlarda KDV’nin %10’dan %20'ye çıkacağıyla ilgili dedikodular duyuyoruz.— Ali Babacan (@alibabacan) September 11, 2023
Bu çok vahim bir hata olur.
Bu sektörlerde KDV’yi artırdığınızda kayıt dışı artar, vergi tahsilatı düşer.
Vatandaşlara da esnafa da zulmetmiş olursunuz. pic.twitter.com/LHACNDJkPk
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