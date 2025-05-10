5 büyük market zincirine toplam 231 milyon TL ceza

Yayınlanma: 10.05.2025 - 20:16

Güncelleme: 10.05.2025 - 20:16

Kayseri’de bir fabrikanın açılışına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan; bakanlık olarak yapılan denetimler hakkında bilgiler verdi. 5 büyük zincir markete toplam 231 milyon TL ceza kestiklerini kaydeden Gürcan; "Yapmış olduğumuz denetimlerde 5 büyük market zincirine toplamda 231 milyon TL ceza kestik geçtiğimiz günlerde.

Ayrıca başta gıda sektörü olmak üzere kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçları karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışları da bakanlık olarak takip ediyoruz. İl müdürlüklerimiz üzerinden 81 ilde bu güne kadar 160 binin üzerinde firma ve 1.2 milyonun üzerinde ürünü denetledik. Bu denetimler sonunda da yılbaşından bu güne kadar 529 milyon Türk Lirası’nın üzerinde idari para cezası uyguladık. Böylelikle fiyat dengesini bozmaya, haksız fiyat artışı yapmaya çalışanların önüne geçmek için mücadelemizi el birliği ile sürdürüyoruz."