Erdoğan 'enflasyona ezdirmeme' sözü vermişti: Asgari ücret geçen senenin altında!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık Çarşamba günü partisinin grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Asgari ücret çalışmaları tamamlandı. 22 bin 104 lira olarak belirlendi" ifadelerini kullanmıştı. Yapılan zam enflasyon oranının altında kalması ile dikkat çekmişti.

Ancak Erdoğan, asgari ücretin son artışla birlikte 628 dolara yükseldiğini belirterek, "Bu 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" ifadelerinde bulunmuştu.

TL'NİN DOLAR KARŞISINDAKİ DURUMU

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki hızlı değer kaybı tüm müdahalelere sürüyor. Özellikle İBB'ye yönelik yapılan operasyonların ardından yapılan 50 milyar doların üzerindeki satışlara ve politika faizinin yüzde 46'ya yükseltilmesine rağmen Türk Lirası'daki erime dikkat çekiyor.

1 Ocak 2024'te 29,53 TL olan dolar kuru ile 575,75 dolar seviyesinde olan asgari ücret, 27 Aralık 2024 itibarıyla 35,25 TL'ye yükselen dolar kuru nedeniyle 482,32 dolara gerilemişti.

ABD ENFLASYON VERİLERİ

Covid-19 pandemisinin başladığı 2020 yılında ABD enflasyonu yüzde 1,5 seviyesindeydi. O zamandan itibaren yükselmeye başlayan enflasyon, 2022 Haziran ayında yüzde 9,1 ile tarihi zirvesine ulaşırken mayıs 2025 tarihinde 2.4 seviyesine kadar geriledi.

Şu anda ABD'de yıllık ortalama yüzde 4.49'lük bir enflasyon oranı hesaplanıyor. Pandeminin başladığı 2020 Mart'tan bugüne ABD'de yaklaşık yüzde 24.45'lik bir enflasyon yaşandığı belirtiliyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, bugünkü fiyatlar 2020'ye kıyasla ortalama yüzde 24 daha yüksek.

ASGARİ ÜCRET GEÇEN SENENİN ALTINDA!

Asgari ücret 1 Ocak 2024'te 575,75 dolara denk gelirken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin 628 dolara yükseldiğini belirtmişti. 24 aralık salı günü 35,16 olan dolar/TL şu anda yüzde 10,18'lik yükselişle 38,74 seviyesine yükselmiş durumda. Böylece asgari ücretin 57,43 dolar eriyerek 570,57 dolar seviyesine inmiş olduğu görüldü. Dolar bazında ise asgari ücret 2 bin 19 TL eridi.