50 milyar dolar bekleniyordu! 50 bin fidan geldi...

Yayınlanma: 20.11.2023 - 14:28

Güncelleme: 20.11.2023 - 14:28

Orman Genel Müdürlüğü ve BAE'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri arasında Orman Genel Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.

Büyükelçi Zahiri ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesiyle Türkiye ilişkilerinin 50. yıl dönümünün kutladığını hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel topraklarında, özellikle Ankara'da bir hatıra ormanı kurulduğunu ve dikildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Ülkesinin, Türkiye'de 50 bin anıt ağaç dikme projesi olduğunu duyuran Zahiri, bunu "İki dost ülkenin halklarını bir araya getiren dostluğun simgesi" olarak nitelendirdi.

Zahiri, bu girişimin BAE'nin çevreyi koruma ve sürdürebilirliği teşvik etme taahhüdü çerçevesinde yapıldığını belirterek biyoçeşitliliği korumanın önemini vurguladı.

50 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Geçtiğimiz aylarda Körfez turu sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Görüşme sonrası ise Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır." ifadeleri kullandıldı.