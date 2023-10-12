Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:33

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede gündem İsrail-Filistin meselesi oldu.