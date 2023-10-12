Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile İsrail-Filistin konusunu görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:33
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede gündem İsrail-Filistin meselesi oldu.

 


Erdoğan Muhammed bin Zayid Al Nahyan

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