Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile İsrail-Filistin konusunu görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede gündem İsrail-Filistin meselesi oldu.
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