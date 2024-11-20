500 işçi kendini madene kapatmıştı! Cumhuriyet TV alandan aktardı: 800 işçinin yaşadığı lojmanlar boşaltılacak!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:36

Güncelleme: 20.11.2024 - 13:41

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirme kararı 13 Eylül tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif vereceği son tarih 4 Aralık günü olarak belirlendi.

İhale şartnamesinde yer alan maddelere ilişkin tereddütleri bulunan maden işçileri ise özelleştirme kararına karşı çıkıyor.

Bağlı oldukları Türkiye Maden İşçileri Sendikası aracılığı ile taleplerini ileten işçiler, maden sahasının devlet tarafından işletilmeye devam etmesini istiyor. Özelleştirilme alanındaki termik santralde 1300’ü madende, 700’ü santralde olmak üzere 2 bin işçi çalışıyor.

500 İŞÇİDEN MADENE KAPANMA EYLEMİ!

Çayırhan Termik Santralinde çalışan tamamı sendikalı 500 işçi bugün sabah saatlerinde kendilerini madene kapatarak eylemlerine başladı.

Bağlı oldukları Türkiye Maden İşçileri Sendikası aracılığı ile taleplerini ileten işçiler, maden sahasının devlet tarafından işletilmeye devam etmesini istiyor. Özelleştirilme alanındaki termik santralde 1300’ü madende, 700’ü santralde olmak üzere 2 bin işçi çalışıyor.

Çayırhan Termik Santrali sahasından Cumhuriyet TV yayınına bağlanan Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, işçilerin sendikadan bağımsız karar alarak eylemlerine başladıklarını belirtti.

Vardiyalı çalışma ve izin günleri sebebiyle eyleme katılım sağlayamayan işçilerin bulunduğunu aktaran Kocabıyık, gün içinde tüm işçilerin katılımı ile eylem yapan işçi sayısının 900’e çıkabileceğini belirtti.

Sendika yetkililerinin bir buçuk aylık süreçte hükümet yetkilileri ile çok kez görüştüğünü ancak bir sonuç alınamadığını söyleyen Kocabıyık, “Eylem olumlu bir cevap gelinceye kadar devam edecek. Üyelerimiz, birkaç gün kendilerini madene kapatma şeklinde devam edecekleri eylemlerine yanıt alamazlarsa açlık grevine başlayacaklarını söylediler” dedi.

800 İŞÇİNİN YAŞADIĞI LOJMANLAR BOŞALTILACAK!

İhale şartnamesine ulaştıklarını ve şartnamede yer alan maddelerin işçilerde kaygı yarattığını belirten Kocabıyık, şunları kaydetti:

“Toplu sözleşme ile ilgili, kazanılmış haklarla ilgili herhangi bir madde yok. İşin en enteresan tarafı ise şu, burada çalışan arkadaşlardan 800 kişi buradaki lojmanlarda ikamet ediyor. Şartnamede ‘4 ay içinde lojmanlar boşaltılacak’ şeklinde bir ibare var. Kışın ortasında bu insanlar nereye gidecek?”

Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ait olan ve Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından işletilen madende çalışan işçilerin mevcut şartlarından memnun olduğunu belirten Kocabıyık, “Firmanın kar payının büyük kısmı devlete kalıyor. Mevcut hakları koruyan, gününde maaş ödeyen bir işletme var. İşçiler belirsizlik istemiyor. Ülkenin ekonomik şartları zaten zor. Her gün korkulu rüya görmektense uyanık kalmak hayırlıdır” ifadelerini kullandı.

Santralin ve arazilerinin “özelleştirilmesi”ne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021’de Resmi Gazete‘de yayımlanmıştı. Karara göre, halen Elektrik Üretim A.Ş‘ye ait termik santral, “Varlık Satışı” yöntemi ile EÜAŞ adına kayıtlı ruhsatların ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilecek. Çayırhan TES’in kurulu gücü 620 megavat. Özelleştirilmesi halinde kamunun elektrik üretimi kurulu gücündeki payı yüzde 21’e gerileyecek.