Kaz Dağları'nda Cengiz Holding'in açmak istediği maden projesi için yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:24

Güncelleme: 28.11.2024 - 10:24

Çanakkale'de Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan 20050053 Ruhsat Numaralı sahada, ''Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir'' kararının iptali için Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile 24 köylü tarafından dava açılmıştı. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nce verilen kararda, "Dava konusu 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' kararı hukuka aykırıdır ve uygulanması halinde çevresel etkilerinin telafisi güç veya imkansız olabileceği sonucuna varılmıştır" denildi.

'ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR' KARARI HUKUKA UYGUN BULUNMADI

Mahkeme heyetinin, bilirkişi raporunu değerlendirerek verdiği karar şöyle:

"Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgeler ile Mahkememizce aldırılan bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının verildiği alanda orman bakımından zararlı sonuçların ortaya çıkmayacağı ve maden işletim kuralları açısından proje tanıtım dosyasının bilimsel verilere uygun olarak hazırlandığı, proje alanının fiili durum ve harita üzerinde uyumlu olduğu anlaşılmaktaysa da; proje kapsamında yapılacak faaliyetlerle yeraltı ve yer üstü suların zarar görebileceği, proje kapsamında yapılacak tasıma islerinde mesafelerin eksik olarak hesaplanmış olduğu, doğru hesaplama yapıldığı takdirde Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan eşik değerin aşılmıs olacağı ve böylece çevre kirliliğine sebep olunacağı, proje bölgesinin rüzgarlı bir alan olması nedeniyle oluşacak tozların ağaç ve bitkilere tutunarak zarar görmelerine yol açacağı ve projeye yakın konumda bulunan diğer proje alanları ile kümülatif etki değerlendirmesi yapılmadan proje tanıtım dosyasının hazırlandığı anlaşıldığından, Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Yanıklar köyü mevkiindeki Truva Bakır Maden İşletmeleri A.S. tarafından yapılması planlanan 20050053 Ruhsat Numaralı sahada Feldspat Ocağı projesi için davalı idarece verilen 25/04/2024 tarih ve E-2024177 sayılı 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' kararının hukuka uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu işlemin 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' kararına ilişkin olduğu ve uygulanması halinde çevresel etkilerinin telafisi güç veya imkansız olabileceği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, anılan Kanunun 20/A maddesi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 22/11/2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden karara ilişkin yapılan açıklamada, "Karar çok sevindik. Mahkemenin 'ÇED Gerekli Değildir' kararını da iptal etmesini bekliyoruz. Ayrıca, Halilağa Bakır Madeni Projesi için de Danıştay’dan en kısa zamanda bir yürütmeyi durdurma kararı bekliyoruz" denildi.