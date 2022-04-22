595 bin liraya satışa çıktığı gün tükendi

22 Nisan 2022 Cuma, 15:05

Hyundai’nin İzmit’te üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği i20, 1.0 lt ve 1.4 lt motorlu versiyonlarından sonra 1.6 lt turbo benzinli motoruyla B segmentinde dinamik sürüş odaklı otomobil olarak üretildi. 204 beygir güce sahip olan i20 N modeli 595 bin lira fiyatla satışa çıktığı gün tükendi. i20 N ismiyle pazara dahil olan modele Türkiye için 100 araçlık kota verildi. Güncel i20’den 10 milimetre alçak olan araç, dış tasarımında da aerodinamik olarak birtakım farklılıklarla daha agresif bir forma bürünen otomobil Türkiye’de üretilen en hızlı otomobil unvanına sahip.

Hyundai Motorsport imzalı 1.6 litrelik turbo motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen modelin torku da 275 Nm (Nevton metre). Aracın toplam ağırlığı da 1265 kilogram olarak hesaplandı. Araç, 0-100 km/s hıza 6.2 saniyede ulaşırken maksimum 230 km/s hız yapabiliyor. Normal yol koşulunda veya yarış pistlerinde daha etkili bir kalkış için özel bir sisteme (Launch Control) sahip olan otomobil, böylece istenilen devirde yere gücünü daha rahat aktarıyor.