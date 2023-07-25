6 aylık prim üretimi sağlıkta 30.5 milyar TL, ‘tamamlayıcı’da 7.9 milyar TL

Yayınlanma: 25.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 04:00

Özel sağlık sigortası branşı, son yıllarda başta tamamlayıcı sağlık olmak üzere önemli bir gelişme içinde. Küresel Covid-19 salgını sürecinde hızlanan bu gelişme, salgın sonrası hız kaybetse de devam ediyor. Her ne kadar primdeki büyük artışın önemli nedenlerinden biri patlayan medikal enflasyon olsada örneğin 2023’ün ilk 4 aylık verilerine göre 3.4 milyondan fazla kişinin tamamlayıcı sağlık sigortası bulunuyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk 6 ayıyla ilgili açıkladığı istastikler, sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarındaki durumu şöyle ortaya koyuyor:

Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla prim üretimi, toplam sağlıkta (seyahat sağlık hariç) yüzde 165.4 artışla 30.5 milyar TL, bu kapsamda tamamlayıcı sağlıkta ise yüzde 183.9 artışla 7.9 milyar TL oldu. Tamamlayıcı sağlık sigortasının detaylarına bakıldığında ise “yatarak ve ayakta tedavi”, ilk 6 ayda yüzde 179.1’lik artışla ulaşılan 7.3 milyar liralık prim üretimiyle en büyük payı alıyor.

Bu sonuçlara göre hayatdışı branşı içinde sağlık sigortalarının toplam payı yüzde 14.8’den yüzde 16.4, tamamlayıcı sağlık sigortasının payı da yüzde 3.6’dan yüzde 4.27’ye yükseldi. Ayrıca toplam sağlık içinde tamamlayıcı sağlık sigortasının payı yüzde 24.3’ten yüzde 26’ya ulaştı.

Öte yandan hayatdışı sigorta şirketlerinin verileri açısından bakınca, OcakHaziran 2022’den OcakHaziran 2023’e toplam sağlık kapsamında “teminat” adedi 3 milyon 167 binden 3 milyon 712 bin adet, tamamlayıcı sağlık sigortasında 1 milyon 286 binden 1 milyon 858 bin adede yükseldi.



ACENTELER ÖNDE

Yılın ilk 6 aylık verilerine “satış kanalı” bazında bakıldığında, hem toplam sağlık hem tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretiminde “acente”lerin açık ara ilk sırada olduğu görülüyor. Bu kanalın payı toplam sağlıkta yüzde 51.9, tamamlayıcı sağlık sigortasında ise yüzde 58.6 oldu. Bu kanalı sırasıyla yüzda 30.2 ve yüzde 20.7 payla “broker” şirketleri takip ediyor.



KÜRESEL PAZARIN KÜÇÜLMESİ BEKLENİYOR

Küresel hayatdışı pazarında, geçen üretilen toplam sağlık sigortası primi 1 trilyon 990 milyar dolara ulaştı. Böylece sağlık sigortalarının hayatdışı pazarındaki payı yüzde 49 oldu. Swiss Re’nin güncel Sigma raporundaki değerlendirmeye göre küresel Covid-19 salgınının bir sonucu olarak artan risk farkındalığının bu branşa yönelik yol açtığı talep 2022’de azaldı. Bu nedenle dünya çapında primler 2021 yılının benzeri oldu. Ayrıca bu branşta yüzde 80’lik payı olan ABD’de, pandemi dönemi sağlık destek poliçeleri sona eriyor. Bu nedenle bu yıl ABD sağlık primlerinde reel olarak yüzde 1.4’lük düşüş yaşanıyor.

2014'TE SINIRLI ARTIŞ

Ancak gelişmiş Avrupa’da ve gelişmekte olan Asya dışındaki diğer birçok bölgede ılımlı bir büyüme var. Huiminbao gibi devlet destekli tıbbi teminatlar ve artan dijitalleşme ile desteklenen Çin pazarında da bu yıl primlerin yüzde 8.9 artacağını tahmin ediliyor. Küresel sağlık primlerinin ise bu yıl 0.6 azalacağı, 2024’te ise yüzde 0.6 büyüyeceği öngürülüyor. Ancak bu büyümü son 10 yıllık ortalamanın çok gerisinde kalacak.

