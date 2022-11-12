6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 1 Aralık’ta gerçekleşecek

12 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), iklim krizi ve dijitalleşme nedeniyle yaşanan ikiz değişimin Dünya ve Türkiye’nin geleceğini nasıl şekillendireceğini kapsamlı bir şekilde masaya yatıracak.

TSPB tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 1 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun desteklediği, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin ana sponsor olduğu 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresinin bu yılki teması, ‘Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım’… Fiziki olarak gerçekleştirilecek olan Kongre, aynı zamanda çevrim içi bir platform üzerinden de gerçek zamanlı izlenebilecek. Kongre kapsamında düzenlenecek panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup, kayıtlar Kongre web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK KONULAR MASAYA YATIRILACAK

‘Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım’ temasıyla düzenlenecek 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde, dünyanın gündeminde olan ve geleceği şekillendirecek konular, “Sürdürülebilir Finansın Geleceği”, “Dijital Finansın Geleceği”, “Ekonomi ve Sermaye Piyasalarının Geleceği” olmak üzere üç başlık altında ele alınacak. Her bir başlık altında 5’er panel olmak üzere eşzamanlı olarak toplamda 15 panel gerçekleştirilecek. Panellerin yanı sıra reel sektörden, yatırımcılara, başta üniversite öğrencileri olmak üzere gençlere yönelik farklı konularda 15 eğitim gerçekleştirilecek. Bu eğitimlerde alanında uzman olan konuşmacılar, çok yönlü bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

ANA KONUŞMACI ALEX TAPSCOTT

6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde blokzincir teknolojilerinin iş dünyası, toplum ve devletler üzerindeki etkisine odaklanan dünyaca ünlü yazar, yatırımcı ve danışman Alex Tapscott, ana konuşmacı olarak yer alacak. Blokzincir stratejilerini, fırsatlarını ve kullanım durumlarını araştıran Northwest Passage Ventures’ın Genel Müdürü ve kurucusu aynı zamanda Blok Zinciri Araştırma Enstitüsü’nün Kurucu Ortağı olan Tapscott, bir devrim yaratacağı öngörülen blokzincir teknolojisinin gücü ve potansiyelinin neden herkes tarafından daha iyi anlaşılması gerektiğine ve dünyayı nasıl değiştireceğine ışık tutacak. “Blokzincir Devrimi” adıyla Türkçeye çevrilen kitabın yazarı olan Alex Tapscott, “…Elimizde eşi benzeri görülmemiş türden fırsatlar mevcut. Sahip olduğumuz bu fırsatlar bizi evrensel bir refaha ulaştırabilir” diyor. Muhteşem bir yenilik dalgası ve eşi benzeri görülmemiş bir değer yaratım sürecinde miyiz? Ya da Tapscott’un yine kendi deyimiyle bu beklentisi aşırı iddialı ve hatta ütopik mi? 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde Akbank sponsorluğunda ana konuşmacı olarak yer alacak Ninepoint Partners (Erken aşamada yüksek büyüme şirketlerine odaklanmış danışmanlık firması) Dijital Varlık Grubu Yönetici Direktörü Alex Tapscott, bu sorular bağlamında blokzincir devrimi olgusunun geleceği nasıl dönüştüreceği konusunda ufuk açıcı bir konuşma gerçekleştirecek.