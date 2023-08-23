65 yaş üzeri ücretsiz ulaşımda devlet desteği yetersiz bulundu: İşte yeni formül

Akaryakıtta artan maliyetlerin ardından 65 yaş üstü yurttaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanması tartışmalara yol açtı. Özel Halk Otobüsleri 15 Ekim'de bu uygulamayı sonlandıracağını açıkladı. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bu konunun, kanunla düzenlendiğini hatırlattı. Birlik ise ortaya yeni bir formül sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:05
65 yaş üzeri ücretsiz ulaşımda devlet desteği yetersiz bulundu: İşte yeni formül
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65 yaş üstü yurttaşların toplu taşımayı ücretsiz kullandığı dönemin sona erip ermeyeceğine yönelik tartışmalar devam ediyor.

Halk otobüsü birlikleri artan maliyetleri gerekçe göstererek 15 Ekim'de uygulamayı sonlandıracağını duyurdu.

Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bir açıklama yaparak bu konunun, kanunla düzenlendiğini hatırlattı.

Bakan Göktaş, özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteğinin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 50 artırıldığını ifade etti. 

"MALİYET 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE"

NTV'nin aktardığı habere göre, otobüs sahipleri bu desteği de yeterli bulmadı.

Devletten destek beklediklerini belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, şunları kaydetti:

"Biz kamu bütçesi kullanmıyoruz. Sadece yolculuk gelirleriyle bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Bir otobüsün maliyeti hesaplanabilir, yarısını devlet karşılar yarısını esnaflarımız fedakarlık yapmış olur. Sadece istanbul'da 2022 yılında ücretsiz binişlerin maliyeti 1 milyar liranın üzerinde. Biz zor durumda olan esnaflarımızın hakları bir şekilde karşılansın istiyoruz."

YENİ FORMÜL SUNULDU

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, ortaya yeni bir formül de sundu. Birliğin toplu taşımayı, 65 ila 75 yaşındakilerin indirimli, 75 yaşından büyük yurttaşların ise ücretsiz kullanması yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Birlik yöneticilerinin bakanlık ve belediye yetkileriyle yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuç kararda etkili olacak.


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