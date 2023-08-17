65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'den '65 yaş üstü' kartlarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:27

Güncelleme: 17.08.2023 - 13:40

Ülkemizde toplu taşıma kullanan 65 yaş üstü yurttaşalar, ücretsiz kartlarıyla herhangi bir ücret ödemeden seyahat ediyor.

Geçen günlerde Burdur ve Aksaray ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada "ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılanmamaktadır" denildi.

Öte yandan iddiaya göre Özel Halk Otobüsleri tüm Türkiye’de, 65 yaş üstü ücretsiz hizmetini ekim ayında durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) açıklama geldi.

Açıklamada ,“Bazı art niyetli kişiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs ve metrolarda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz kartlarını iptal etme kararı aldığını yaymaktadır. Bu yalandır. Ücretsiz taşıma yetkisi kanunla belirlenmektedir. Belediyemizin böyle bir kararı bulunmamaktadır" denildi.

"BAKANLIKLARDAN DESTEK ALIRLARSA BU KARAR UYGULANMAYACAK"

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

"Özel Halk Otobüsleri, kötü ekonomi, artan maliyetler ve mazot fiyatları nedeniyle Tüm Türkiye’de ücretsiz taşıma hizmetini ekim ayında durdurma kararı almıştır. Özel Halk Otobüsleri, ücretsiz taşıma karşılığında talep ettikleri destekleri bakanlıklardan alırlarsa bu kararı uygulamayacaktır. Bu kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi bulunmamaktadır.”