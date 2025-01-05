Yayınlanma: 05.01.2025 - 13:07

Güncelleme: 05.01.2025 - 13:07

Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon verileriyle memur ve emekli zam oranı netlik kazandı. Peki, 65 yaş ve engelli aylığı ne kadar oldu? 2025 Ocak zammı sonrası 65 yaş aylığı ve engelli maaşına ne kadar zam geldi?

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 lira,

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 7 liradan 5 bin 584 lira olarak güncellenecek.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

Buna göre 65 yaş aylığı 4 bin 180 liradan 4 bin 664 liraya yükseldi.

2025 SOSYAL YARDIM ZAMMI NETLEŞTİ

Bilindiği üzere, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler yüzde 11,54'lük memur zammı ile artıyor. Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığının yeni tutarları belli oldu.