65 yaş ve üzeri yolcular dikkat! THY'den indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları, 65 yaş ve üzeri yolculara yurt içi seyahatlerde yüzde 25 indirim sağlayacak.
Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolculara yurt içi seyahatlerinde yüzde 25 indirim imkanı sağlıyor.
16 Nisan 2024 tarihine kadar kampanya devam edecek.
Biletlerin satış dönemi 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 olarak belirlendi.
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