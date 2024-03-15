THY'den sefer iptali kararı
Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları, Sinop’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart’taki İstanbul-Sinop ile Sinop-İstanbul seferlerinin iptal olduğunu açıkladıç
Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, Sinop’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart tarihli TK 2844 ile 2845 seferleri iptal edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- Büyükşehir sıkıntısı!
- Altın kıyağı kimlere yapıldı?
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!
- 'Merkez' beklenti anketini açıkladı!
- Baba Bülent Cihantimur adliyede
- 'Süreci orada dondurdum...'
- 8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!