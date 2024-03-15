THY'den sefer iptali kararı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:53

Güncelleme: 15.03.2024 - 17:54

Türk Hava Yolları, Sinop’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart’taki İstanbul-Sinop ile Sinop-İstanbul seferlerinin iptal olduğunu açıkladıç

Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, Sinop’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart tarihli TK 2844 ile 2845 seferleri iptal edildi.