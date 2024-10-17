750 liralık ‘katkı’ için kulis bolluğu

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

İktidarın, özellikle kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeye yurttaştan gelen yoğun tepkiler üzerine geri çekmek zorunda kaldığı “vergi torbasının” aynı şekilde yeniden Meclis’e gelmesi düşük olasılık görülüyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de düzenlemenin bütçe sonrasında yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bu görüşmeler ise kasım ve aralıkta yoğunlaşacak. Bu nedenle teklif eğer yeniden gelirse 2025’e kalacak. Ayrıca, özellikle kredi kartlarına yönelik maddede mutlaka değişiklik yapılması bekleniyor. Bu konuda çeşitli formüller dile getiriliyor. Bunlar da şöyle: 1- Katkı payı alınacak kart limitinin 100 bin liradan 200-250 bin liraya çıkarılması. 2- Katkı payı tutarının 750 liradan 375 liraya indirilmesi. 3- Katkı payının yarısının yurttaşlar, yarısının bankalar tarafından karşılanması. 4- Katkı payının tamamının bankalar tarafından karşılanması.