8 büyük süt üretici birliği uyardı: 'Bu gidişle ne et, ne süt üretilebilecek'
Marketlerde bir litre süt 14 liradan satılırken, çiftçi bir litre çiğ sütten 4 lira 41 kuruş kazanabiliyor. 8 büyük süt üretici birliği, Ulusal Süt Konseyi'nden çiğ süt fiyatında ikinci bir revize talep etti. "Bu gidişle bu topraklarda ne et ve süt üretilebilecek ne de bu ürünler ucuza tüketilebilecektir" uyarısında bulundu.
Süt sektörü temsilcileri, kurdaki düşüşe rağmen yem fiyatlarındaki gerilemenin yeterli olmadığını, maliyetlerde öngörülemeyen değişimler yaşandığını belirterek, çiğ süt fiyatının en kısa zamanda süt-yem paritesine göre revize edilmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Eray Çiçek ile Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, süt sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda ortak basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, 24 Kasım'da tüm üretici örgütlerinin sorunlarını ve beklentilerini içeren ortak bir açıklama yapıldığı, üreticiler adına yapılan bu girişimin yetkililerden karşılık bulduğu ve çiğ süt tavsiye fiyatının pazarlık usulüyle belirlendiği anımsatıldı.
Ulusal Süt Konseyi'nin, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanma kararı verebileceği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Konseyin belirlediği 4 lira 70 kuruş brüt fiyattır. Üreticinin eline masraflar çıkarıldıktan sonra yaklaşık 4 lira 41 kuruş geçecektir. Ham maddede yüzde 60 dışa bağımlı olduğumuz ve dolara bağlı olarak sürekli artan yem fiyatları o kadar fazla yükseldi ki Konsey tarafından belirlenen 4 lira 70 kuruşluk brüt fiyat daha hayata geçmeden anlamını yitirdi. Çiftçimiz aralıkta süt yeminin kilosunu ortalama 4 lira 76 kuruştan almıştır. Süt yem paritesi 0,93 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani üreticilerimiz 1,5'in çok altında bir pariteyle karşı karşıya kalmıştır."
"ULUSAL SÜT KONSEYİ'NİN YENİDEN TOPLANMASI ELZEMDİR"
Döviz fiyatında meydana gelen düşüş dolayısıyla yem firmalarının fiyatlarda indirim yapması gerektiğine işaret edilen açıklamada, kaç firmanın bu şekilde davranacağını ve ne kadar indirim yapılacağının zaman içinde görüleceği belirtildi.
Açıklamada, "Beklentimiz yem fiyatlarında daha büyük düşüşlerin olmasıdır. Ulusal Süt Konseyi'nin yeniden toplanması ve yeni karar alması elzemdir. Maliyetlerde öngörülemeyen değişimler yaşıyoruz. Çiğ süt fiyatı en kısa zamanda süt-yem paritesine göre revize edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.
"SÜTE VERİLEN PRİM EN AZ 60 KURUŞ SEVİYELERİNE ÇIKARILMALI"
Süte verilen 20 kuruşluk primin çok düşük kaldığı, bu desteğin en az 60 kuruş seviyelerine çıkarılması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, akaryakıt ve enerji fiyatlarının da üreticiler açısından önemli olduğuna işaret edilerek, "Üreticilere umut ve güven verecek, hızlı atılacak adımlara ihtiyaç vardır. Bu sorunlara yönelik istikrar sağlayıcı tedbirler alınamayacak olursa, bu topraklarda ne et ve süt üretilebilecek ne de bu ürünler ucuza tüketilebilecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.
Video Haberler
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü ekonomist dolar kuru tahminini açıkladı
- TSK'den 24 bin 256 'FETÖ' ihracı
- İsmailağa’da Bizans oyunları
- Yeni rezerv krizi kapıda
- Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza
- Kritik sonuçları canlı yayında paylaştı
- Asiye'nin babası işinden kovuldu
- Konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin
- Patronlar dolar kuruna isyan etti
- Dolarda müdahale iddiaları büyüyor