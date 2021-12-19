CHP'li Tanrıkulu'nun “Et, süt, yumurta” sorusu içtüzüğe aykırı bulundu

19 Aralık 2021 Pazar, 13:02

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sık sık Meclis kürsüsüne getirerek fiyat artışlarını anlattığı et, tavuk, balık, süt ve yumurtaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Tanrıkulu, Yanık’tan, 2016-2021 yılları arasında 27 ildeki bir asgari ücretlinin evine ne kadar et, tavuk, balık, süt ve yumurta girdiğinin açıklanmasını istedi.

Tanrıkulu’nun önergesi Meclis Başkanlığı’ndan döndü. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, önergede yer alan bazı sorularının Meclis İçtüzüğü’nün “Sorulamayacak konular” başlıklı 97’nci maddesindeki “Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün konular” hükmüne girdiğini bildirerek Tanrıkulu’dan, bir asgari ücretlinin evine et, tavuk, balık, süt ve yumurta girdiğine ilişkin sorularını önergeden çıkarmasını istedi.

Tanrıkulu, Başkan Şentop’un önergesini geri çevirmesini, “Maalesef Meclis Başkanlığı yine aynı gerekçeyle, İçtüzüğün 37’nci maddesi gerekçesiyle önergemizi iade etti. Oysa her gün Meclis’te bütçe görüşmesi sırasında bütün bunlar tartışılmıştı. Her nedense Meclis Başkanlığı, bu denetim görevinin milletvekillerince yerine getirilmesine engel oluyor” dedi.