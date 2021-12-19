CHP'li Tanrıkulu'nun “Et, süt, yumurta” sorusu içtüzüğe aykırı bulundu
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 27 ilde asgari ücretlinin evine ne kadar et, tavuk, balık, süt ve yumurta girdiğine ilişkin soru önergesi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından TBMM İçtüzüğü’ne aykırı bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sık sık Meclis kürsüsüne getirerek fiyat artışlarını anlattığı et, tavuk, balık, süt ve yumurtaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Tanrıkulu, Yanık’tan, 2016-2021 yılları arasında 27 ildeki bir asgari ücretlinin evine ne kadar et, tavuk, balık, süt ve yumurta girdiğinin açıklanmasını istedi.
Tanrıkulu’nun önergesi Meclis Başkanlığı’ndan döndü. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, önergede yer alan bazı sorularının Meclis İçtüzüğü’nün “Sorulamayacak konular” başlıklı 97’nci maddesindeki “Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün konular” hükmüne girdiğini bildirerek Tanrıkulu’dan, bir asgari ücretlinin evine et, tavuk, balık, süt ve yumurta girdiğine ilişkin sorularını önergeden çıkarmasını istedi.
Tanrıkulu, Başkan Şentop’un önergesini geri çevirmesini, “Maalesef Meclis Başkanlığı yine aynı gerekçeyle, İçtüzüğün 37’nci maddesi gerekçesiyle önergemizi iade etti. Oysa her gün Meclis’te bütçe görüşmesi sırasında bütün bunlar tartışılmıştı. Her nedense Meclis Başkanlığı, bu denetim görevinin milletvekillerince yerine getirilmesine engel oluyor” dedi.
Video Haberler
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
En Çok Okunan Haberler
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- Asgari ücret, emekli maaşını ne yönde etkileyecek?
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok
- Stokçu istasyonlara ağır para cezası
- Sivilleri öldürüp saklamışlar
- Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi
- JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı
- AKP'den İYİ Parti'ye akın
- İşte en çok vaka artışı olan 9 il
- Kars-Erzurum kara yolunda kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı