9 işçinin elini kaybettiği Gaziantep'teki fabrikadan açıklama: Haberler manipülatif

Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:09

Güncelleme: 05.09.2023 - 13:09

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) son 8 yılda 9 işçinin elini kaybetmesinin ardından sanayi bölgesindeki billboardlarda yer alan reklam Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Söz konusu reklamda “El cerrahisi 7/24 yanınızdayız” ifadeleri yer alıyor. İşçilerin “mezbaha” olarak nitelediği fabrikayla ilgili tartışmalar sürerken eleştirilerin odağındaki fabrikadan konuya ilişkin açıklama geldi.

Konuyla ilgili yapılan haberlerin ‘manipületif’ olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Şirketimiz, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının yanı sıra tüm yasal mevzuata uygun olarak faaliyet göstermektedir. Mavi yaka çalışanından üst düzey yöneticilerine; her kademede üstün gayret, yüksek motivasyon ve bağlılıkla hizmet vererek, ülkemiz ekonomisine değer katan şirketimizde her çalışanımız kıymetlimiz ailemizin bir parçasıdır” ifadeleri yer aldı.

İNSAN ONURU ÖNCELİĞİMİZ

İnsan onuru, insan hayatı, çalışan refahı gibi birçok maddenin şirketin öncü değerlerinden olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Akınal Sentetik’i başarılı kılan bu değerler sayesinde tüm çalışanlarımızla aramızda kuvvetli bir bağ oluşmuştur.

Münferit ve bazı talihsiz olayların sosyal medya ve çeşitli haber sitelerinde maksadını aşar şekilde servis edilmesinin sebeplerini tahmin edebiliyorsak da bir kısmı yargıya da intikal etmiş olaylar hakkında adalete olan inancımız nedeniyle şimdilik sessiz kalmayı ve hak arayışımızı yargı mercileri önünde sürdüreceğimizi kamuoyunun vicdani takdirine saygıyla sunarız” ifadeleri yer aldı.