Sevda Karaca, Şireci Tekstil işçilerinin eylemi sırasında yaşananları Cumhuriyet TV'de anlattı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:58

Güncelleme: 16.08.2023 - 16:14

Gaziantep’te 14 Ağustos günü 2 bin işçinin işten çıkarıldığı ve grevin sürdüğü fabrikaya giden AKP’li belediye başkanı Fatma Şahin,işçilere karşı fabrika sahibini savunmuştu. Şahin “Adam diyor ki, ‘Beni üzüyorlar.' Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi” ifadelerini kullanmıştı.

"İŞÇİLERİ EN AZA İKNA ETMEK İSTEDİLER"

Fatma Şahin'in ifadelerini Cumhuriyet TV'de değerlendiren Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Şireci işçileri 8 Ağustos'ta iş bırakma eylemi başlattılar. Burası sendikasız örgütsüz bir fabrika. Gerçekten çok ağır koşullarda çalışılıyor. Altıncı gün Fatma Şahin ile Melih Meriç sabah saatlerinde işçilerin direniş gerçekleştirdiği fabrikaya gidiyorlar, işçilere 'Siz içeri geçin ben patron ile sizi uzlaştıracağım' diyor. Bu konuşmayı yapmak için işçileri fabrikanın içine alıyorlar. Bu konuşmanın içeriğinde 15 bin lira üstü ücret, bayram ikramiyeleri, pazar mesaisi gibi temel meselelere ilişkin bir vurgu yok. İşçileri en aza ikna edebilmek isteği var. İşçilerin patronla kurduğu baba-oğul ilişkisini, patronun hayırseverliğini işçilerin emek mücadelesinin önüne koyuyor. Ahmet Şireci, belediye başkanıyla da ilişkiler kurarak pek çok bina dikmiş. Devletin yapması gereken yardımları vergiden düşerek hayırseverlik yapan bu patronlar, işçilere açlık sınırının altında kalan ücretlerden daha fazlasını ödemek istemiyor" dedi.

"İŞCİLER GİREMESİN DİYE TUVALETLER KİLİTLENDİ"

İşçilerin direniş süresince pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirten Karaca, "İşçiler altı gün boyunca güneşin alnında direniş gösterdi. Fabrikaya tuvalet kullanmak için, bir bardak su almak için gittiklerinde tuvaletler kilitlenmişti ve su alabilecekleri yer kapatıldı. Bu ihtiyaçlarını dışardan dayanışma ile giderebildiler. İşçilere bölme oyunu oynandı. İşçilerin aralarından seçilen bazı kişilere yüksek ücret teklif edilerek direniş bölünmeye çalışıldı. İşçiler kendi temsilcilerini seçmişlerdi ama patron Ahmet Şireci işçileri muhatap kabul etmedi. Olması gereken şey, kendi temsilcilerini seçmiş olan ve altı gün boyunca orada direniş gösteren işçilerin muhatap alınmasıydı. Fatma Şahin ve Melih Meriç bu görüşmeleri yapmayı üstlenmişlerdi. biz de işçilerin tamamının onayını alarak onlar adına onların taleplerini iletmeyi istedik. İşçiler şunu söylüyorlar: 'Biz alın teri dökerek bu fabrikada üretim yapıyoruz, dilenci değiliz ya da bir bağımlılık durumumuz yok. Alnımızın terinin hakkını verin.'" şeklinde konuştu.

İHRACAT REKORLARI KIRAN İŞLETME İŞÇİYİ AÇLIK SINIRINDA BIRAKTI!

İşletmeye ait beş fabrikada çalışan işçilerin geçmişte küçük çaplı eylemlerde bulunduğunu anımsatan Karaca, "İşçilerin birlikte tartışarak ve konuşarak aralarında verdikleri kararlar sonucu süreç ilerledi. Bizim oradaki rolümüz işçileri muhatap almadan seçilmiş zırhı giyerek onlar adına konuşmak yerine, işçilerin kendi iradelerini ortaya koyacakları kanalları açmaktı. Bu fabrika Gaziantep'in en büyük işletmelerinden biri. Antep'te kurulan ihracat rekorlarına katkısı da büyük. Ama işçilerin aldıkları her zaman en düşük pay oldu. İşçiler daha önce irili ufaklı çeşitli direnişler sergilemişlerdi. Görünen o ki işçiler daha önce gerçekleştirdikleri deneyimlerden bir sonuç çıkardılar ve bütün fabrikalarda temsilcilerini seçerek ve birliklerini koruyarak bu kazanımı sağladılar. Hiçbir arabulucu, hiçbir iyi niyet ya da hayırseverlik değil, işçilerin elde ettikleri deneyimlerinden öğrendikleri sonucu korudukları direnişleri kazanımı getirdi" yorumlarında bulundu.

"ÖNÜME POLİS BARİKATI KONULDU"

Karaca, sosyal medyada gündem olan polis barikatı ile karşı karşıya geldiği görüntüleri de Cumhuriyet TV'de anlattı:

"Cumartesi günü fabrika işçileri organize sanayi bölgesinde bir yürüyüş gerçekleştirme kararı aldılar. Çünkü ondan önceki gün işveren bir mesaj ile tüm işçilerin işine son vermişti. Tazminatsız işten atma durumu sözkonusuydu. Bu yürüyüşün önü polis tarafından kesildi. Emniyet amiri ile görüşmeler yaptık ve talimatın vali tarafından verilidiğini öğrendik. Valilikle de görüşmek istedik ama bana bir saat kadar dönmediler. Sonra işçiler pazar günü Demokrasi Meydanı'nda bir eylem yapma kararı aldı.Bu kararın ardından işçiler evlerine dönerken bütün süreç boyunca işçilerin yanında olan BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alınmak istedi. Bu gözaltının gerekçesi ise Ahmet Şireci'nin şikayetçi olmasıydı. Mehmet Türkmen gözaltına alındı benim de önüme polis barikatı konuldu."