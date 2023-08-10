Kars'ta iş kazası... Sıcak zift işçilerin üzerine sıçradı: 3 ağır yaralı!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:53

Güncelleme: 10.08.2023 - 14:57

Kars'ta Paşaçayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde Kars Belediyesi bünyesindeki BELTAŞ A.Ş.'ye ait asfalt tesisinde bir iş kazası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan tankerle getirilen ve asfalt yapımında kullanılan 150 derece sıcaklıktaki ziftin drenaj kanalına boşaltılması sırada hortum yerinden çıktı. Sıcak zift, işçiler Ahmet Kaya (35), Hakan Suekinci (39) ve Saldıray Özşimşek'in (45) üzerine sıçradı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir çocuk babası Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilirken, 3 çocuk babası Özşimşek'in tedavisinin sürdüğü aktarıldı.