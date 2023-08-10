Kars'ta iş kazası... Sıcak zift işçilerin üzerine sıçradı: 3 ağır yaralı!

Kars'ta, belediyeye ait tesiste asfalt yapımında kullanılan sıcak zift, tankerden boşaltım sırasında hortumun yerinden çıkmasıyla 3 işçinin üzerine sıçradı. İş kazasında ağır yaralanan işçiler tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:53
Kars'ta iş kazası... Sıcak zift işçilerin üzerine sıçradı: 3 ağır yaralı!
Abone Ol google-news

Kars'ta Paşaçayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde Kars Belediyesi bünyesindeki BELTAŞ A.Ş.'ye ait asfalt tesisinde bir iş kazası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan tankerle getirilen ve asfalt yapımında kullanılan 150 derece sıcaklıktaki ziftin drenaj kanalına boşaltılması sırada hortum yerinden çıktı. Sıcak zift, işçiler Ahmet Kaya (35), Hakan Suekinci (39) ve Saldıray Özşimşek'in (45) üzerine sıçradı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir çocuk babası Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilirken, 3 çocuk babası Özşimşek'in tedavisinin sürdüğü aktarıldı.


asfalt BELTAŞ belediye İş Kazası İşçi kaza Sıcaklık yanık zift

İlgili Haberler

İzmir'de iş insanı iş kazasında yaşamını yitirdi

İzmir'de iş insanı iş kazasında yaşamını yitirdi
Zonguldak'ta iş kazası: İki işçi ağır yaralandı!

Zonguldak'ta iş kazası: İki işçi ağır yaralandı!
Zonguldak Ereğli'de madende iş kazası: İşçi kömür vagonlarının arasına sıkıştı

Zonguldak Ereğli'de madende iş kazası: İşçi kömür vagonlarının arasına sıkıştı

En Çok Okunan Haberler