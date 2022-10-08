A101 yüzde 27 zam ile yeniden tekne satacak

08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:59

Küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınırlama getirilmesi beklenirken; marketler akla hayale gelmeyecek ürünler satmaya devam ediyor. Bunların en yakın örneği ise bir marketin geçtiğimiz aylarda tekne satışına başlaması oldu.

Ağustos ayında 80 bin TL’ye ‘yat görünümlü tekne’ satan A101, yeniden aynı ürünü satışa çıkarıcak. Marketin tanıtım kataloğunda yer alan ürün daha önce haziran ayında da satışa çıkmıştı. Geçen 4 aylık sürede teknenin fiyatı yüzde 27 arttı. Marketin yayımladığı kataloğa göre satış 13 Ekim’den itibaren başlayacak.

20 iş günü içerisinde adrese ücretsiz teslimat edilecek teknenin fiyatı ise 27 bin 999 TL olarak belirlendi. Market aynı tekneyi haziran ayında 21 bin 999 TL fiyat etiketi ile satıyordu. Geçen 4 aylık sürede teknenin fiyatı yüzde 27 arttı. Öte yandan aynı ürün, bu markanın kendi sitesinde de KDV hariç 26 bin TL gibi bir tutara satılıyor.