Sosyal medyanın gündeminde... A101 tekne satacak

A101 marketlerinde yaklaşık 80 bin TL'ye tekne satılacağı yayımlanan broşürle birlikte ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:31
Sosyal medyanın gündeminde... A101 tekne satacak
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Ara ara teknolojik ürünleri de satmasıyla bilinen A101 bu kez tekne satacak. Katalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

A101'in 11 Ağustos tarihi için yayınladığı broşürde, yaklaşık 80 bin TL'ye tekne satacağı görüldü. Teknenin taksitli fiyatı ise 83 bin TL'yi buluyor.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, "A101 ekonominin gidişatı ile kafayı yiyip kime hitap edeceğini şaşırdı. Hayırlı işler diliyorum" şeklinde yorumlarda bulundu.

 

 


A101 tekne ekonomi

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