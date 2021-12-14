A101'de büyük zam: 112 ürünün fiyatı yükseldi

Marketlerdeki ürün fiyatları yine zamlandı. Başta peynir çeşitleri olmak üzere tam 112 ürüne zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2021 Salı, 11:22
A101'de büyük zam: 112 ürünün fiyatı yükseldi
Abone Ol google-news

Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor. Günlük market zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Sol gazetesinin aktardığı habere göre, A101'de çalışan bir market işçisi, aralarında süt ürünlerinin de olduğu 112 ürüne zam geldiğini belirtti.

Özellikle peynir ve yoğurt gibi ürünlerde yapılan ve yüzde 40'a varan zamlar, etiketlere yansıtıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler