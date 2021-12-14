A101'de büyük zam: 112 ürünün fiyatı yükseldi

14 Aralık 2021 Salı, 11:22

Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor. Günlük market zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Sol gazetesinin aktardığı habere göre, A101'de çalışan bir market işçisi, aralarında süt ürünlerinin de olduğu 112 ürüne zam geldiğini belirtti.

Özellikle peynir ve yoğurt gibi ürünlerde yapılan ve yüzde 40'a varan zamlar, etiketlere yansıtıldı.