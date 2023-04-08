A2MAC1 Türkiye'de faaliyete geçti

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 06:59

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 06:59

Fransa merkezli otomotiv teknolojisi kıyaslama (benchmarking) lideri A2MAC1 Türkiye’de faaliyete geçerek İstanbul ofisini açtı. A2MAC1 CEO’su Frank Bunte, şirketin Türkiye’deki operasyonlarını başlatması ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, halihazırda yaklaşık 20 yıldır Türk otomotiv sektörünü ve Türkiye ekonomisini destekleyen faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

A2MAC1 CEO'su Frank Bunte şöyle konuştu:

"Türkiye'de otomotiv endüstrisi, inovasyon konusundaki yetkinliğini önemli ölçüde artırdı. Sektörün hem Türkiye'deki hem de uluslararası alandaki başarısını desteklemek için 500'den fazla şirketin güvenilir bir ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Parolamız, her zaman pazar trendlerini öngörmek ve ihtiyaçları karşılamaktır. Bu nedenle, İstanbul'da yeni ofisimizin açılışı ile Türkiye pazarındaki büyümemizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz.

'YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER'

Bu açılış, büyüme stratejimizde önemli bir adımdır. Türkiye organizasyonumuzdaki kadromuz, müşterilerimize her zamankinden daha akıllı, daha yeşil ve daha entegre bir şekilde yenilikçi ve katma değeri yüksek çözümler sunacaktır."

"A2MAC1, çeyrek asrı aşkın bir süredir paydaşları için stratejik bir ortak olmuştur'' diyen Bunte ardından şöyle devam etti:

''Küresel bir lider olarak, müşterilerimize son teknoloji yenilikçi çözümler, pazar trendleri ve büyüme fırsatları sunuyoruz. 40 milyondan fazla görüntüden oluşan rakipsiz bir veri tabanı ve analiz edilen 1.800'den fazla aracın 3D modelleriyle, üreticilerin ve endüstriyel şirketlerin fikir üretmelerine, tasarımları optimize etmelerine ve maliyetleri önemli ölçüde azaltmalarına yardımcı oluyoruz."

DÜNYA LİDERİ

A2MAC1'in 1997 yılında kurulduğunu belirten Bunte, dünya çapında 18 farklı bölgede kıyaslama alanında lider bir firma olarak 850'den fazla müşterisi ve 700'den fazla çalışanı olduğunu ve bu sayıyı 1000'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

750 binin üzerinde kullanıcıya sahip bir platforma sahip olduklarını ve temel olarak sürdürülebilirlik ve dijitalleşme noktasında müşterileri için çözümler ürettiklerini belirten Frank Bunte, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Platformumuz elektrikli araçlar hakkında birçok veri içermektedir. Platform 1000’in üzerinde araca ait veriye sahip ve bu veri havuzu ile otomobillerin gelecekteki tasarımlarının nasıl olacağını tahmin ediyoruz.

TOGG'A HİZMET SAĞLADI

Türkiye'de bulunan TOGG’da bu hizmetten yararlandı ve ilk etapta bizimle iletişime geçti. Burada yerel olarak hizmet verirken, üreticilere de kapsamlı veriler sunacağız. Araçların içindeki teknolojileri göstererek müşterilerimize sadece veri değil teknik destek de sağlıyoruz. Kapsamlı bir süreç sonunda elde edilen verileri müşterilerimizle paylaşıyoruz. Ayrıca kendi platformumuzu sunuyoruz ve platform üzerinde aracın dijital bir kopyası yapılıyor.

Platformda araç üzerinde herhangi bir parçaya tıklayarak o parça ile ilgili verileri görebiliriz. Bu noktada parçaların maliyetleri de hesaplanabilir. Şu anda Türkiye'de 10 civarında müşterimiz var ve 2023 yılı sonuna kadar bunun 50'nin üzerine çıkmasını hedefliyoruz."