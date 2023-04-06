Yeni Mini Cooper ortaya çıktı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 07:00

Yeni nesil elektrikli Mini Cooper, ABD'deki bir çekim sırasında tam üretim donanımıyla görüntülendi. Resmi adıyla tamamen yeni Mini Cooper, yeni ve ısmarlama bir elektrikli platformuna ve Mini'nin ikonik tasarım ipuçlarını yeni bir görünüme dönüştüren eşit derecede taze bir tasarıma sahip olarak mevcut Mini hatchback modelinden büyük bir adım ileri gidiyor.

Yeni Cooper 2000 yılındaki çıkışından bu yana ilk kez plastik tekerlek kemeri kaplamasını kaldırdı. autoexpress.co.uk'un aktardığı habere göre Frank Stephenson tarafından tasarlanan orijinal 'yeni Mini', yıllar içinde kendi başına modern bir ikon haline geldi ve bu da herhangi bir yeniden icadı iyi bir şekilde yürütmek için zor bir iş haline getirdi.

Yeni Mini Cooper'ın iç mekanı da mevcut tasarım teması üzerinde net bir evrim ortaya koyuyor.

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

Cooper adı uzun zamandır MINI'nin daha sportif versiyonlarıyla eşanlamlıydı, ancak yeni nesilden itibaren kendi başına bir model adı olacak. Elektrikli Mini Cooper, BMW ve Çinli SUV üreticisi Great Wall arasında ortaklaşa geliştirilen bir platform üzerinde Çin'de üretilecek.

Benzinle çalışan Mini'lerde, önümüzdeki 12 ay içinde mevcut modelde yapılacak önemli bir güncelleme ile üretime devam edilecek. Bu üretim ise BMW'nin Oxford fabrikasında devam edecek. Benzinli ve elektrikli versiyonları için kullanılan farklı teknolojilere rağmen ikisi de benzer bir tasarım temasını paylaşmaya devam edecek.

Giriş seviyesi elektrikli Cooper E modellerinde 40kWh batarya kullanılacak ve daha yüksek özellikli SE versiyonlarında bu değer 54kWh'a yükselecek. Her iki model de mevcut Mini Electric'e göre menzilde önemli artışlar sunacak. E potansiyel olarak 320 kilometreye ulaşırken SE 400 kilometreye yaklaşacak.

ELEKTRİKLİ JCW

MINI, yeni EV'nin yüksek performanslı John Cooper Works (JCW) versiyonunun geliştirilmekte olduğunu ve muhtemelen tamamen elektrikli olacağını ima etti. MINI'nin 2019'da Stefanie Wurst tarafından devralınmasından önce eski patronu Bernd Körber daha önce şöyle konuşmuştu:

"JCW'yi elektrikli bir bağlamda ve çağda tanımlamamız gerekiyor. Ama bu mümkün, sorun yok, çelişki yok."