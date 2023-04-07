Toyota'dan '1.5 milyon elektrikli araç' açıklaması

Toyota'da bir üst düzey yöneticinin yaptığı açıklamada şirketin 2026'ya kadar 1.5 milyon elektrikli araç üretmeyi hedeflediği belirtildi.

Reuters
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:20
Toyota'dan '1.5 milyon elektrikli araç' açıklaması
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Japon otomobil üreticisi Toyota Motor Corp, geride kaldığı elektrikli araç üretimi alanında rakiplerini yakalama amacı doğrultusunda 2026'ya kadar 10 yeni elektrikli araç modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Şirketin teknolojiden sorumlu başkanı (CTO) Hiroki Nakajima yaptığı açıklamada Toyota'nın aynı zamanda elektrikli araçlara odaklanacak yeni bir birim kuracağını ve 2026'ya kadar yılda yaklaşık 1.5 milyon elektrikli araç üretmeyi hedeflediğini belirtti.


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