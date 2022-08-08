Ekonomistlerin haziran cari açık beklentisi 3 milyar 500 milyon dolar
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar 500 milyon dolar açık vermesini bekliyor.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ağustos Perşembe günü açıklanacak Haziran 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar 500 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 2 milyar 350 milyon dolar ile 5 milyar 200 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.
YIL SONU CARİ AÇIK TAHMİNİ
Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 43 milyar 540 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 35 milyar dolar ile 51 milyar dolar arasında oldu.
Cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar olmuştu.
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