AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi: Cari açıkta sınırlı düşüş bekleniyor

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 17:08

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 17:13

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 10 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Şubat 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının şubatta 8,18 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 5 milyar 780 milyon dolar ile 10 milyar 300 milyon dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Ocak 2023'te 9 milyar 849 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 51 milyar 686 milyar dolar olmuştu.

CARİ AÇIK NEDİR?

Bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan daha fazla olmasına cari açık denir. Ülkenin ithal ettiği mallara harcadığı miktar, ihraç ettiği mallara harcadığı miktarı geçtiğinde cari açık meydana gelir.

Cari açığın oluşmasına sebep olan etkenler şunlardır:

- Aşırı yükselmiş döviz kuru

- Yüksek oranda enflasyon

- Dış ticarette yaşanan ekonomik durgunluk

- Ülke borçlanması

- İhracatın azalması

- İthalat rakamlarının ihracat rakamlarını geçmesi