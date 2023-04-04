Pirelli Türkiye Finans Direktörlüğü’ne Hasan Battal atandı
Pirelli ve Pirelli Türkiye bünyesinde farklı pozisyonlarda çalışan Hasan Battal, Pirelli Türkiye Finans Direktörlüğü görevine getirildi.
İtalyan lastik üreticisi Pirelli’nin Türkiye Finans Direktörlüğü’nde bulunan Muratcan Akyıl'ın yerine Hasan Battal getirildi.
ABD’de Xerox firmasında Finansal Analist olarak çalışma hayatına başlayan Hasan Battal, 2000 yılında Pirelli Grubu’na katıldı. Planlama ve Kontrol alanında yükselmesinin ardından ise İtalya, Türkiye ve İngiltere’de farklı pozisyonlarda görev aldı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümünden 1997’de mezun olan Hasan Battal, 1999’da ABD’de Rochester Teknoloji Enstitüsü’nde MBA eğitimini tamamladı.
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