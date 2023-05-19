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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA
Yayınlanma: 19.05.2023 - 09:56
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
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AA Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.


TCMB faiz politika faizi

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