Raphael Bostic: '2024'e kadar faiz indirimi beklemiyorum'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.05.2023 - 07:00

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, finans piyasalarında gittikçe artan faiz indirim beklentilerinin aksine bu yıl indirim olmayacağını belirtti. CNBC'ye konuşan Bostic "Baz senaryom, 2024 yılına dek faiz indirimi olmayacağı yönünde. Enflasyon göstergelerine bakarsanız hala hedefimizin 2 misli üzerinde. Bu nedenle daha gidecek uzun bir yolumuz var." değerlendirmesini yaptı.

Fed bu ay başında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltmiş, Haziran ayında sıkılaşma döngüsüne ara verilebileceği mesajını vermişti.

Bostic geçen yıldan bu yana uygulanan sıkılaşma döngüsünün etkilerini görmek için para politikasında bekleme modundan yana olduğunu belirtti. Sıkılaşan kredi koşullarına ve bankacılık sıkıntılarına rağmen Bostic fiyat baskıları nedeniyle sonraki adımın faiz indiriminden ziyade artırım olabileceğini söyledi. Bostic "Gelecek hamlemizin indirimden ziyade faiz artışı olacağını öngörüyorum." dedi.

ABD'de enflasyon Nisan'da yıllık yüzde 4,9 ile 2 yılda ilk defa yüzde 5 seviyesinin altına gerilemişti. Gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek enflasyon da ılımlılaşmıştı.