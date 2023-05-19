Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: İşte tahminler...

Yayınlanma: 19.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 07:00

TCMB geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu.

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için 50 baz puan daha düşürmüş ve faizin deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğunu belirtmişti.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçici sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. YSK seçimlerin 28 Mayıs'ta ikinci tura kaldığını açıkladı.

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti.

Ankette yılsonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya ekonomistlerin birçoğu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının belirsizliği sebebiyle tahmin vermemeyi tercih etti.

ALIŞILAGELMEDİK BİR POLİTİKA İZLENİYOR



TCMB Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yatırım, istihdam, üretim, cari fazlaya dayalı büyümeyi önceleyen ekonomi programı paralelinde enflasyonun yüksek seyrine rağmen düşük faiz politikası benimsedi.

Muhalefet adayı ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidar şu anda düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor. Ekonomistlerin büyük bölümü politikaların iki seçim arasında netleşmemiş olması nedeniyle yılsonu tahmini vermedi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılda iki kez yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda liralaşma stratejisi ve hedefli kredi politikaları konusunda mesajlar verdi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 25 Mayıs'ta saat 14.00'te açıklayacak.