AB, 29 milyar avronun üzerinde elektrikli otomobil ithal etti
AB ülkeleri, geçen yıl elektrikli otomobillerin ithalatına toplam 29 milyar Euro'dan fazla harcama yaptı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2021 yılı elektrikli otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, AB ülkeleri 11,8 milyar Euro'luk hibrit , 11,4 milyar avroluk tamamen elektrikli ve 5,9 milyar Euro'luk fişli hibrit araba ithal etti. Böylece, AB çeşitli elektrikli otomobillerin ithalatına toplam 29,1 milyar Euro harcadı.
AB'nin elektrikli otomobil ihracatı ise ithalatını geride bıraktı.
Üye ülkeler 22,9 milyar Euor'luk hibrit, 12,3 milyar Euro'luk elektrikli ve 6,8 milyar Euro'luk fişli hibrit otomobil ihraç etti.
AB ülkelerinin elektrikli otomobil ihracat toplamı da 42 milyar Euro'ya ulaştı.
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