ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentiyi aştı

02 Aralık 2022 Cuma, 16:41

Piyasaların yakından takip ettiği ABD istihdam verisi açıklandı.

ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 200 binlik beklentiye karşın 263 bin arttı.

İŞSİZLİK DEĞİŞMEDİ

Ülkede ekim ayında yüzde 3,7 olan işsizlik oranı değişmedi.

ABD'de resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artış hızında yavaşlamaya yönelik sinyali sonrası piyasalarda risk iştahı arttı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle bu ayki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN DÜŞTÜ DOLAR YÜKSELDİ

Açıklanan veri ABD’de istihdam piyasasının kuvvetli görünümünü ortaya koydu. ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz artımlarını sürdüreceği beklentileri ile dolar güçlenirken, altın fiyatlarında düşüş kaydedildi.

Veri öncesi 1800 dolar seviyesinde olan ons altın 1784’e kadar geri çekildi. Dolardaki güçlenme ile 1,05360 seviyesinde olan Euro/dolar paritesi de 1,04472’e geriledi.