AB, ağır vasıtaların emisyonlarını düşürmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların karbon emisyonlarının 2040'a kadar yüzde 90 düşürülmesini teklif etti.

AA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 07:00
AB, ağır vasıtaların emisyonlarını düşürmeye hazırlanıyor
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AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olarak ulaşım sektöründe emisyonları düşürme hedefi kapsamında ağır vasıtalara yönelik yeni düzenleme teklifini sundu.

Buna göre, 2040'den itibaren satılacak yeni kamyon ve otobüs gibi çeşitli ağır vasıtaların emisyonunun yüzde 90 düşük olması gerekecek.

Ağır vasıtaların emisyonları 2030 yılına kadar yüzde 45, 2035'e kadar ise yüzde 65 düşürülecek.

AVRUPA PARLAMENTOSU VE ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN OYLANACAK

Avrupa ülkelerinde şehir içlerinde faaliyet gösteren otobüsler 2030'dan itibaren sıfır emisyonlu olacak.

Bu aşamadan sonra düzenleme Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından müzakere edilecek. Ortak bir emisyon hedefinde uzlaşı sağlanınca düzenleme onaylanacak.

AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Öte yandan, AP Genel Kurulu, Birlik ülkelerinde yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını bugün onayladı.


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