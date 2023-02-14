Ünlü sunucu Serap Paköz acı haberi duyurdu: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı...'

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından sunucu Serap Paköz'den acı haber geldi. Paköz, sosyal medya hesabından halasının depremden sonra açlık susuzluk ve soğuktan öldüğünü söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:19
Ünlü sunucu Serap Paköz acı haberi duyurdu: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı...'
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde fekalete neden olan ve 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

Son olarak ünlü sunucu Serap Paköz'den acı haber geldi. Paköz, sosyal medya hesabından depremde halasının açlık ve soğuk nedeniyle kaybettiğini açıkladı. 

Paköz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım halam Kahramanmaraş’taki depremin ilk 3 günündeki açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti."


Kahramanmaraş depremi Serap Paköz

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