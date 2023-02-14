Ünlü sunucu Serap Paköz acı haberi duyurdu: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı...'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:19

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:30

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde fekalete neden olan ve 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

Son olarak ünlü sunucu Serap Paköz'den acı haber geldi. Paköz, sosyal medya hesabından depremde halasının açlık ve soğuk nedeniyle kaybettiğini açıkladı.

Paköz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım halam Kahramanmaraş’taki depremin ilk 3 günündeki açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti."