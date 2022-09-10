AB enerji krizine etkili yanıt arayışında

10 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enerji fiyatlarının savaş nedeniyle arttığını ve bunun Avrupa için bir sınama ortaya koyduğunu belirterek, "Bu sınamanın üstesinden gelmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.

Donohoe ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Hanelerin ve işletmelerin, hızla yükselen enerji faturalarından endişelendiklerinin farkında olduklarına işaret eden Donohoe, enerji krizine karşı etkili ve tutarlı yanıt vermek için çalıştıklarını ifade etti.

Donohoe, enerji fiyatlarının savaş nedeniyle arttığını ve bunun Avrupa için bir sınama ortaya koyduğunu belirterek, "Bu sınamanın üstesinden gelmeye kararlıyız." diye konuştu.

'ENFLASYONU DÜŞÜRMEMİZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ'

Fiyat şokuyla karşılaşan haneleri ve işletmeleri destekleyeceklerini vurgulayan Donohoe, "Enflasyonu düşürmemiz gerektiğinin farkındayız. Buna karşı atılacak adımlar konusunda da hemfikiriz" değerlendirmesinde bulundu.

Donohoe, enflasyona karşı müdahalelerinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ile koordineli olacağına dikkati çekerek, "Enflasyonist baskıya katkıda bulunmamak için çabalayacağız." ifadesini kullandı.

Bu alanda politika müdahalelerinin gelir transferlerine odaklanması gerektiğini söyleyen Donohoe, ücret fiyat sarmalına girilmemesi için de çalışacaklarını anlattı.

Donohoe, halkın büyük kısmının savaşın ekonomik sonuçlarından mağdur olurken bazılarının çok yüksek kar elde etmemesi gerektiğini, maliye bakanlarının bu konuda eşgüdümlü hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

ECB Başkanı Lagarde ise, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkmasına izin vermeyeceklerine işaret ederek, "ECB, ilk önceliği olan fiyat istikrarını sağlayacak." dedi.

ECB'nin tek başına gaz ve elektrik faturalarını düşürecek tedbirler uygulayamayacağını anlatan Lagarde, enerji krizine karşı bütün AB kurumlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.