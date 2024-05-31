AB, İtalya'nın çip fabrikası desteğini onayladı

Avrupa Birliği (AB), İtalya'nın kurulacak çip üretim tesisine 2 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:55
AB, İtalya'nın çip fabrikası desteğini onayladı
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AB Komisyonu, STMicroelectronics'in Sicilya'da yeni yarı iletken üretim tesisi kurmasına İtalya'nın destek vermesinin onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu desteklemenin Avrupa Çip Yasası'nda belirtilen hedefler doğrultusunda, Avrupa'nın yarı iletken teknolojilerinde arz güvenliğini, dayanıklılığını ve dijital egemenliğini güçlendireceği kaydedildi.

Çip fabrikasının dijital ve yeşil dönüşüme de katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, kamu yardımının toplam 5 milyar avroluk yatırımı desteklemek için şirkete yaklaşık 2 milyar avro doğrudan hibe şeklinde olacağı ifade edildi.

Söz konusu çip fabrikasının 2032 yılında tam kapasitede faaliyete geçmesi planlanıyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.


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